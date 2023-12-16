О том, что совершения пусков ударных беспилотников «Шахед», стационарные площадки не так важны, поскольку захватчики в состоянии использовать мобильные установки, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, Игнат ответил, что запуск «Шахедов» не всегда проводится с каких-либо фиксированных площадок, так как их наличие не имеет значения для оккупантов — эти российско-иранские беспилотники иногда выпускаются фактически из контейнеров, установленных на грузовых машинах.

Отметим, что подобное применение контейнеров не является какой-то новостью: россияне давно используют внешне гражданские авто для пусков боеприпасов, например, «Калибр-К» — комплекс ракетного оружия, размещаемый в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере.

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