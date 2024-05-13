Газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что украинская противовоздушная оборона за последний месяц смогла сбить только 30% ракет ВС РФ. Ранее силы ПВО отбивали большую долю ракетных ударов, информирует «НБН».

По словам журналистов, показатель эффективности противовоздушной обороны Украины против вражеских беспилотников сократился всего на 1%, за последние полгода защитники «отминусовали» до 82% дронов ВС РФ, которые сбивать легче, чем ракеты.

Как пишет СМИ, такой показатель связан с проблемами наличия боеприпасов у Сил обороны Украины из-за задержки военной помощи от союзников, в частности США. Помимо этого, армия Путина увеличила интенсивность атак ракетами и БПЛА за полгода на 45%.

Неназванный собеседник издания в европейской военной разведке заявил, что до прибытия западной помощи ВСУ нужно продержаться около 2-х месяцев.

Ранее глава правительства Румынии сообщил позицию министра обороны относительно передачи Бухарестом ЗРК Patriot для Украины.