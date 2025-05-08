В четверг, 8 мая, по новому церковному календарю день ангела у Станислава, Ивана и Арсения. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателя имени Станислав:

Станислав (с польского означает «стать славным», «обрести славу») – преданный, бескорыстный человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь близким. Этот мужчина обладает лидерскими качествами и стремиться добиться поставленных целей, во что бы то ни стало.

Обладатель этого имени благодаря своей эрудированности и умению адаптироваться под обстоятельства может достичь успеха в любой сфере деятельности. Его больше интересует удовольствие от работы, чем материальное вознаграждение.

Станислав в отношениях часто не хочет брать на себя ответственность, поэтому предпочитает недолгие романы. Однако, если он влюбится по-настоящему, станет надежной опорой для своей избранницы.

Сегодня, согласно народным верованиям, запрещено: ссориться, ругаться, проявлять агрессию, сквернословить, веселиться, развлекаться, переедать, злоупотреблять алкоголем, лениться, рассказывать свои сны, заниматься тяжелым физическим трудом.

Также в этот день не стоит прибедняться, роптать на свою жизнь и жаловаться на судьбу – иначе это может навлечь еще большие проблемы и испытания.

Напомним, мы рассказывали интересное об имени Анастасия.