Некоторые из них умеют читать лишь по слогам — Рябошапка раскритиковал депутатов, которые подписали проект постановления о его отставке

Журналисты задали вопрос генпрокурору, ожидал ли он, что его так быстро захотят уволить, ведь он проработал вего несколько месяцев.

Об этом сообщает «НБН«.

Руслан Рябошапка отметил, что был удивлен появлению проекта постановления о его увольнении и узнал об этом день назад:

«Я ещё не предоставил им отчет о работе ОГП, а они уже сказали, что я плохо работал… Некоторые из них только закончили, а уже понимают, как работает генпрокурор. А некоторые могут читать лишь по складам, не умеют нормально говорить… Но зато знают механизм работы генпрокуратуры».

Рябошапка также добавил, что на тему своего увольнения он не разговаривал с президентом Зеленским:

«Я с президентом общался в прошлую пятницу… Тогда он даже не намекнул, что меня хотят уволить».

На вопрос журналистов почему его решили уволить генпрокурор сказал, что вся проблема в политизации:

«Они увидели, что не могут «порешать» свои дела в ОГП, в НАБУ. Когда наши два ведомства работают вместе, это может вызвать проблему у некоторых олигархов. А это уже вызывает у них обеспокоенность».

Рябошапка тролить "слуг народу" Генпрокурор Рябошапка, якого збираються звільняти, дає характеристику депутатам від "Слуги народу": "вони там не всі вміють навіть по складах читати". Gepostet von Баба і кіт am Donnerstag, 5. März 2020

Напомним, ранее мы писали, что комитет ВР рекомендовал депутатам уволить Рябошапку.