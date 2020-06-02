Фракция «Голос» начала собирать подписи за отставку главы МОЗ

В политсиле обвинили Максима Степанова в том, что он засекретил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу партии.

Нардепы от фракции «Голос», заявили о начале сбора подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова:

«Просим наших коллег-нардепов подписать наше постановление об увольнении главы МОЗ Украины Максима Степанова».

Как подчеркнули в «Голосе», причина для отставки министра — закрытый конкурс на пост главы НСЗУ:

«В засекреченном режиме, без наблюдения комиссии, Максим Степанов лично хочет выбрать для себя «смотрящего» за бюджетом медицины. А речь идет почти о 100 миллиардах гривен. Ведь НСЗУ — это институция, которая распоряжается государственными деньгами, от них зависит, сколько средств получит та или иная больница».

В политсиле отметили, что Евросоюз, США и Великобритания выразили желание лично следить за открытостью конкурса, а в Степанов, в ответ, засекретил его.

Напомним, ранее мы писали, что в Раде начали собирать подписи за отставку Авакова.