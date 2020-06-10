Россиянам будет стыдно — Зеленский прокомментировал аннексию Крыма

Глава государства уверен, что пока Россия не вернет Украине Крым, нормальные отношения между странами не могут возобновиться.

Таким мнением Владимир Зеленский поделился в интервью «Украинской правде«, передает «НБН«.

Президент не сомневается, что Украина верен себе полуостров, ведь в мире всегда побеждает правда. А в ситуации с аннексией Крыма, правда именно на стороне Украины:

«Через несколько лет россиянам станет стыдно за всё это. Так и будет. Без деоккупации Крыма не будет примирительных отношений между двумя народами… И будущие поколения также не будут нормально общаться. Так сложилось, что мы соседи… И переехать из этой «квартиры» никто не может».

При этом, глава государства не может сказать, сколько времени понадобится, чтобы между украинцами и россиянами возобновились нормальные отношения.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, почему в «Вечернем квартале» шутил над Украиной.