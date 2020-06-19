Главный шаг к победе над РФ: в Украине рассказали о мирном пути возврата территорий

Политика
Родион Власов0
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Украинские политические силы назвали главный шаг для возврата своих территорий. Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк раскрыл подробности плана по мирному возврату территорий ОРДЛО.

Флаг Украины
Флаг Украины. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Цимбалюк уверен, что на данном этапе восстановления целостности Украины главной задачей является отмена российских законов, валюты и налоговой системы. Он подчеркнул, что без этого продолжат страдать гуманитарная, социально-экономическая сферы, и конечно сфера безопасности.

«Мы должны добиться отмены российских законов на временно неподконтрольных землях. Кроме того, важно организовать инвентаризацию как государственного, так и частного имущества на Донбассе. Это касается предприятий абсолютно всех форм собственности. Особенное внимание стоит уделить отделениям банковских учреждений, и ликвидировать последствия их захвата сторонниками РФ», — сказал Цимбалюк.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин обратился к умным людям – в Кремле прокомментировали новую тактику президента РФ.


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