Главный шаг к победе над РФ: в Украине рассказали о мирном пути возврата территорий

Украинские политические силы назвали главный шаг для возврата своих территорий. Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк раскрыл подробности плана по мирному возврату территорий ОРДЛО.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Цимбалюк уверен, что на данном этапе восстановления целостности Украины главной задачей является отмена российских законов, валюты и налоговой системы. Он подчеркнул, что без этого продолжат страдать гуманитарная, социально-экономическая сферы, и конечно сфера безопасности.

«Мы должны добиться отмены российских законов на временно неподконтрольных землях. Кроме того, важно организовать инвентаризацию как государственного, так и частного имущества на Донбассе. Это касается предприятий абсолютно всех форм собственности. Особенное внимание стоит уделить отделениям банковских учреждений, и ликвидировать последствия их захвата сторонниками РФ», — сказал Цимбалюк.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин обратился к умным людям – в Кремле прокомментировали новую тактику президента РФ.