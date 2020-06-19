Путин предложил заново поделить мир: инициатива президента РФ вызвала переполох

В своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной российскими СМИ 19 июня, президент России Владимир Путин предложил переделить современный мир.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В очередной раз потребовав не приписывать СССР роль пособника нацистской Германии, а пакт Риббентропа — Молотова (хотя всегда был пакт Молотова – Риббентропа) считать вынужденной мерой, глава Кремля призвал заново пересмотреть мировое устройство.

«Сегодня мир переживает не самые спокойные времена», — написал Путин.

По словам президента РФ, современный мир находится в перманентном состоянии. Меняется глобальная расстановка сил и основы жизни государств.

Как отметил Путин, в прошлом «подобные метаморфозы всегда сопровождались военными конфликтами», а сейчас, по его словам, мировая система, позволяет соблюдать баланс.

«Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее», — намекнул Путин на новый передел мира.

И без зазрения совести, глава Кремля обратился к президентам США, Франции и главе Китая с призывом поддержать его инициативу.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты коварные планы Путина по Крыму и Донбассу.