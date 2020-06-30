Завтра Россия начнет атаку – «Штирлиц» обратился ко всем жителям Украины с важным сообщением

Политика
Родион Власов0
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Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил о том, насколько реальна полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. По его словам, украинцам нужно быть всегда готовыми, и не стоит впадать в панику из-за тревожных сообщений в интернете.

Солдат
Солдат. Фото — Glavred.info

Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Ну все. Завтра Россия начнет атаку, это точно. Я встречаю множество сообщений в СМИ и в соцсетях о том, что РФ готовится к полному вторжению. Пишут, мол, будет война и все такое. Но я открою большую тайну. На территории Украины война идет уже 6 лет. На территории Донбасса есть 1-2 армейских корпуса агрессора. Это же классические подразделения сухопутных войск Российской Федерации», — сообщил он в самом начале.

После этого «Штирлиц» сообщил, что вышеупомянутые подразделения подчиняются командованию Южного военного округа вооруженных сил РФ.

«Так что хватит нагнетать панику. Вторжение уже было. А к обострению ситуации Украина должна быть готова каждый день», — подытожил он.

Напомним, Украина выдвинула «ДНР» новые требования: Казанский рассказал о неожиданной реакции Кремля.

 


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