Кравчук обещает идти на компромиссы с Россией на переговорах ТКГ

Новоиспеченный глава делегации Украины на переговорах в Минском процессе Леонид Кравчук пообещал идти на компромиссы с РФ, дабы закончить войну на Донбассе.

Об этом первый глава государства поведал в интервью «РБК-Украина«, сообщает «НБН«.

Кравчук считает, что его основная миссия — это закончить войну в Украине:

«Ну вот такова моя миссия — вернуть мир. И я намерен делать всё, что смогу, ради этого. Если понадобится — пойдем на компромиссы».

Но, подчеркнул Кравчук, есть вопросы, которые точно не могут оцениваться как компромисс — это независимость, территориальная целостность, суверенитет, контроль над границами.

Политик добавил, что на переговорах стороны должны договориться о таком управлении на Донбассе, чтобы в первую очередь было хорошо местным жителям:

«Мы говорим о разных статусах: статус управления Донбассом, статус местного самоуправления, политический статус. Я настаиваю на том, чтобы перестать просто говорить и начать действовать. Нужно такое управление, которое удовлетворит людей, чтобы они поняли, что главные на своей территоррии.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, какие темы никогда не будет обсуждать в ТКГ.