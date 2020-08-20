Любому оппозиционеру надо быть начеку — Березовц об отравлении Навального

Украинский политолог считает, что Владимира путина очень испугали протесты в Беларуси и он делает всё, дабы не допустить подобного в своей стране.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Тараса Березовца.

«Очевидно, что Путина очень беспокоят протесты в Беларуси, где народ хочет избавиться от ненавистного диктатора. Теперь Кремль играет на двух фронтах сразу: и за Луку, и за народ Беларуси».

Но для самой России, отметил политолог, очень опасен вариант, когда народ может свергнуть диктатора с помощью протестов:

«А потому, любому оппозиционеру из РФ надо быть начеку, ведь они в любой момент могут выпить чай с полонием… Вот кстати, Литвиненко отравили тоже чаем. Думаю, Зеленскому тоже пора осмотреть свое окружение… С кем он чаевничает, с кем айкосы курит. Не ровен час».

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Навальный впал в кому.