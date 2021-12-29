Как информирует «НБН» со ссылкой на «ГолосUA», политик сообщил, что сразу у некоторых политиков из «ЕС» в рамках дела в отношении пятого президента Петра Порошенко о поставках угля правоохранители провели целый ряд обысков.

Цитата из заявления Турчинова:

«Уже в восемь часов утра правоохранители были у членов нашей политической силы. В том числе, проводились обыски дома Онищенко Юрия. Он является помощником Порошенко, а также чрезвычайным послом. Кроме того, ГБР и СБУ были у бывшего парламентария Сергея Березенко. Других наших коллег также сегодня тщательно обыскивали».

Александр Турчинов добавил, что представители правоохранительных органов искали документы относительно поставок угля в 2014-м году. Согласно его словам, в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов ничего не смогли найти.

Информацию об этом также подтвердили сегодня, двадцать девятого декабря, и в пресс-службе Государственного бюро расследований, отметив, что сотрудники ГБР и СБУ провели обыски по делу об организации поставок угля с ОРДЛО в Украину. Фигурантом этого дела, как говорится в сообщении, является Петро Порошенко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Турчинов рассказал, к чему готовится президент Украины Владимир Александрович Зеленский.