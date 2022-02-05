Об этом сообщает сам Bloomberg, передает “НБН”.

“Мы готовим заголовки для многих сценариев, заголовок “Россия вторглась в Украину” был случайно опубликован сегодня около четырех часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален и мы намерены выяснить причину его публикации” — отметили в агентстве.

Пользователи сети назвали это “Нагнетанием американских СМИ”, “странной и довольно большой ошибкой, ведь все и так находятся на грани”.

Напомним, что СМИ раскрыли, зачем Латвия направляет военных в Украину.