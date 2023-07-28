В своем Twitter-аккаунте советник главы Офиса Зеленского прокомментировал очередное «переговорное нытье» российского руководства, информирует «НБН».

Подоляк подчеркнул, что Киев отказывается от диалога с Кремлем, поскольку это бессмысленно, ведь страна-агрессор подрывает глобальный порядок безопасности и международное право.

Представитель ОПУ недоумевает, с кем и о чем здесь можно готовить, однако если РФ хочет сесть за стол переговоров, ей нужно выполнить ряд шагов. У Зеленского ожидают, что оккупанты уйдут со всех территорий Украины, в Кремле изменится политическая элита, Москва признает свои военные преступления и выдаст под трибунал авторов войны.

Напомним, что Путин и его спикер Дмитрий Песков вновь заговорили о переговорном процессе с Украиной, заявив, что РФ сохраняет «открытость» в этом вопросе.