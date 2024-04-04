Как информирует «НБН», в материале Bloomberg отмечается, что Путин в войне против Украинского государства надеется на то, что со стороны Запада настанет уменьшение поддержки Киева.

Так, несмотря на то, что оккупационный контингент России не может осуществить прорыв на войне в Украине и медленно продвигается вперед, российский диктатор все равно полон решимости одержать победу на поле боя, несмотря на потери.

Явно, что российский диктатор на фоне своего недавнего «переизбрания» на очередной шестилетний срок у власти пытается без каких-либо доказательств обвинить Украинское государство в якобы том, что она причастна к террористическому акту, который был совершен в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, двадцать второго марта текущего года, где погибли более 140 российских граждан.

В свою очередь представители Соединенных Штатов Америки заявили, что они не видят признаков того, что диктатор России в конце 2023 года серьезно относился к поиску способа прекращения войны. Они также отвергли идею переговоров о «перемирии» без участия Киева.

Путин пойдет на эскалацию конфликта

Планы Путина также подтверждает руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин. Это ведомство предоставляет консультационные услуги Кремлю.

Скорее всего Путин пойдет сейчас на эскалацию конфликта, так как его целью является победа в этой войне. Москва готова продолжать данный конфликт столько, сколько будет угодно, — подытожил Мухин.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Минобороны РФ касательно вероятности переговоров по Украине.