Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

Тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман приветствует Анхелиньо

В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала «Бавария», чье преимущество над ближайшим преследователем в лице дортмундской «Боруссии» составляло четыре очка.

Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как «Боруссия» в субботу разгромила «Шальке» в рурском дерби. Дома при пустых трибунах «шмели» уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.

Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

"Боруссия" разгромила соперника на пустом домашнем стадионе

В других поединках идущий третьим «РБ Лейпциг» дома сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Фортуна» — с «Падерборном 07» (0:0).

«Герта» победила «Хоффенхайм» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» — «Аугсбург» со счетом 2:1.

Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

Охранник на стадионе "РБ Лейцпиг"

Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

Главный тренер "Хоффенхайма" Алфред Схрёдер

Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

Социальная дистанция на скамье запасных "Фортуны"

Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

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Бундеслига возобновила матчи после карантина (фото)

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Оператор в маске на порожнем стадионе в Лейпциге

По материалам: lb.ua


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