«Барселона» и «Ювентус» осуществили дорогостоящий обмен полузащитниками

Миралем Пьянич

«Барселона» приобрела полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 60 млн евро, плюс еще возможны бонусы, в размере до 5 млн.

30-летний босниец подписал соглашение до июня 2024 года.

В свою очередь, из Барселоны в Турин отправился Артур Мело., сообщает пресс-служба «Барсы».

Артур Мело

За бразильца «Старая синьора» выложила 72 млн евро. Еще 10 млн может достаться «блаугранас» в качестве бонусов. Зарплата 23-летнего футболиста составит 7 млн евро за сезон плюс бонусы.

Отметим, что Артур станет четвертым самым дорогим игроком в истории «Ювентуса», сообщает Football Italia.

Первое место занимает Криштиану Роналду, за которого туринцы заплатили «Реалу» 117 млн евро. На 27 млн меньше обошелся «Ювентусу» трансфер из «Наполи» Гонсало Игуаина.

Топ-3 замыкает Маттейс де Лигт, за которого «Старая синьора» выплатила «Аяксу» 85,5 млн евро.

Пятое место занимает трансфер Джанлуиджи Буффона из «Пармы» (53 млн евро).

По материалам: lb.ua