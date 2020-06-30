«Барселона» и «Ювентус» осуществили дорогостоящий обмен полузащитниками
Миралем Пьянич
«Барселона» приобрела полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Сумма трансфера составила 60 млн евро, плюс еще возможны бонусы, в размере до 5 млн.
30-летний босниец подписал соглашение до июня 2024 года.
В свою очередь, из Барселоны в Турин отправился Артур Мело., сообщает пресс-служба «Барсы».
Артур Мело
За бразильца «Старая синьора» выложила 72 млн евро. Еще 10 млн может достаться «блаугранас» в качестве бонусов. Зарплата 23-летнего футболиста составит 7 млн евро за сезон плюс бонусы.
Отметим, что Артур станет четвертым самым дорогим игроком в истории «Ювентуса», сообщает Football Italia.
Первое место занимает Криштиану Роналду, за которого туринцы заплатили «Реалу» 117 млн евро. На 27 млн меньше обошелся «Ювентусу» трансфер из «Наполи» Гонсало Игуаина.
Топ-3 замыкает Маттейс де Лигт, за которого «Старая синьора» выплатила «Аяксу» 85,5 млн евро.
Пятое место занимает трансфер Джанлуиджи Буффона из «Пармы» (53 млн евро).
По материалам: lb.ua