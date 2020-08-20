ЗМІ оприлюднили зарплату міністра спорту Гутцайта

В Україні все ще діють карантинні обмеження для зарплат чиновників – максимум 47 тисяч 230 гривень. Але в липні в Кабміні Дениса Шмигаля були щасливчики, які заробили набагато більше.

Зокрема, за інформацією аналітичного сайту «Слово і Діло», який оприлюднив заробітні плати працівників Міністерства молоді та спорту України за липень 2020 року, міністр спорту Вадим Гутцайт отримує 102 533 гривні (з урахуванням відпускних і матеріальної допомоги), а його заступник з питань європейської інтеграції Валерій Жалдак — 92 479 грн.

Цікаво, що в міністерстві також працює колишня біатлоністка Ніна Лемеш, зарплата якої не вийшла за гранично допустиму прем’єр-міністром грань, і становила 47 230 грн.

По материалам: lb.ua