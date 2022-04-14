Как сообщает «НБН», вслед за Google и Apple приложения российских банков удалил и Huawei. Речь идет о программах популярных Промсвязьбанка, ВТБ, Открытие. В фирменном магазине AppGallery пока доступны приложения Альфабанка и Сбербанка, но вероятно, их также удалят в ближайшее время.

Китайская компания Huawei уже пребывает под американскими санкциями, поэтому исключение российских приложений из магазина может быть шагом навстречу Западу. Известно, что Китай не спешит помогать России, рискуя испытать давление США и ЕС на свою экономику.

Напомним, Huawei Technologies через дочернюю компанию Huawei Украина планирует бесплатно предоставить украинским мобильным операторам сетевое оборудование для снятия перегрузки сетей в западном регионе Украины.

Ранее стало известно, что крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei и Xiaomi сокращают поставки в Россию из-за обвала рубля и западных санкций.

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