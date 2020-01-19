В аэропорту Борисполь проходит церемония прощания с телами погибших в Иране украинцев

Сегодня в 11-00 в аэропорт Борисполь спецрейсом прибыл самолет Ил-76 из Тегерана с телами граждан Украины, погибших в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на fakty.com.ua.

На борту самолета находились тела 11-ти украинцев: Сергей Хоменко; Екатерина Статник; Марина Микитюк; Валерия Овчарук; Владимир Гапоненко; Юлия Сологуб; Ольга Кобюк; Елена Малахова; Алексей Наумкин; Ігорь Маткив; Денис Лыхно. Среди погибших 9 членов экипажа и 2 пассажира.

На церемонии прощания присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель верховного совета Дмитрий Разумков, народные депутаты, члены правительства, коллеги погибших.

Церемония будет проходить на протяжении дня в терминале «В» Бориспольского аэропорта. Доступ для прощания открыт всем желающим.

Напоминаем, что 8 января 2020 года под Тегераном потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев. Через 3 дня 11 января власть Ирана вынуждена была признать, что самолет был «случайно» сбит иранскими военными.На борту самолета находились 176 человек: 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Все погибли.