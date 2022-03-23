Женщина, которая живет на линии боестолкновений, подтвердила, что в «ЛНР» отправляют на войну в Украине всех мужчин возрастом от 18 до 55 лет. По ее словам, в начале мобилизации их ловили на улице, доставали из общественного транспорта и, естественно, приходили к ним домой вручить повестки, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Новая газета».

Жительница ОРЛО отметила, что многие мужчины перебежками добирались на работу, тревожась о том, что в любой момент их могут забрать. Кроме того, многие мужчины и вовсе не покидают свои жилища три недели, не включают свет в темное время суток и стараются ходить так, чтобы их не было заметно в окнах.

Она добавила, что десяток ее знакомых и товарищей прячутся в квартирах и домах, чтобы их принудительно не призвали. В ее городе постоянно слышно звуки обстрелов, что пугает людей.

О панических настроениях в «ЛДНР» сообщает и разведка ВС Украины. Местные жители не рады перспективе попасть в котел войны. Кремль собирает армию из мужчин «республик», забирая всех под ряд возрастом от 18 до 65 лет.