О том, что начиная с завтрашнего дня, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, поскольку над территорией нашей страны «зависнет» активный циклон, зародившийся над водами Средиземного моря, и поэтому, вероятны разнообразные осадки, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, размещенное в Facebook-аккаунте Натальи Диденко.

В западных и северных регионах, включая значительную часть центра, возможно выпадение сильных осадков, при этом дожди зачастую станут переходить в мокрый снег. В западных областях, с приходом дня, осадки несколько ослабеют, но на востоке дождь, похоже, не прекратится и во второй половине дня, включая и вечер. Кроме того, порывы ветра с юго-восточных направлений, постепенно перейдут на северо-западный, силой от 5 до 12 метров в секунду, иногда достигая штормовых показателей от 15 до 22 метров в секунду.

Также, во многих областях нашей страны интенсивно похолодает, и отметки на термометрах опустятся до + 1…+ 7 градусов по Цельсию, и только в восточной части, пока удержатся теплые метеоусловия, с температурой от + 10 до + 16 градусов по Цельсию. Как в южных, так и в центральных областях возможна умеренно-теплая погода – от + 6 до + 12 градусов по Цельсию.

В столице Украины, на 28-е марта тоже предполагается усложнение погоды: сильный дождь будет переходить в мокрый снег, ветер с северо-западных направлений — штормовой, скоростью до 15-20 метров в секунду. В ночь на вторник — до + 12 градусов по Цельсию, а днем температура воздушных масс «просядет» до + 5…+ 3 градусов по Цельсию.

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