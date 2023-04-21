О том, что Оттава заявила об отправке следующего груза с немаловажной военной помощью для ВСУ, на сумму в более, чем 29 миллионов долларов США, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства обороны Канады.

Как стало известно со слов главы оборонного ведомства Канады Аниты Ананд, прозвучавших во время проведения заседания в рамках «Рамштайн», этот пакет военной помощи обеспечен взносом в размере 28,9 миллиона долларов США, сделанным из «Трастового фонда Комплексного пакета помощи Украине» (CAP), и ВСУ могут рассчитывать на получение 40-ка антиматериальных снайперских винтовок калибром в 50 миллиметров, включая и боеприпасы к ним, произведенные «Prairie Gun Works». Кроме того, Канада дополнительно передаст Украине 16-ть радиостанций от компании «L3Harris Technologies», которые установят в долгожданные танки «Leopard-2».

Таким образом, подобные пожертвования и поддержка, заявленные Канадой сегодня, смогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Ранее мы писали, что Верховная Рада продлит действие военного положения и проведение мобилизации.