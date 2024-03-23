О том, что российско-оккупационные войска не прекращают давить на плацдарм защитников у Крынок на левобережье Херсонской области и на Ореховском участке фронта (Запорожская область), пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, оккупанты не прекращают штурмовых действий, пытаясь давить на плацдарм в районе Крынок, однако позиции остаются за ВСУ, несмотря на то, что на протяжении минувших суток, «освободители» провели здесь 2 интенсивные атаки. Также, бойцы Сил Обороны закрепляются на данных важных участках, судя по всему, с целью расширения «зачищенного» плацдарма.

Кроме того, «вторая армия мира» также продолжает бросаться в атаки на позиции ВСУ на Ореховском направлении. Впрочем, поскольку здесь широкие поля и открытые пространства, включая большую линию непосредственного контакта с врагом, за прошедшие 24-ре часа наши подразделения успешно отбили там до 10 штурмов.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» высказывались о потерях оккупантов во время штурмов плацдарма ВСУ в Крынках.