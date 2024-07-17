О том, можно ли не платить штраф, если возможность обновить вышеописанные данные появилась лишь после «дедлайна», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение народного депутата Михаила Цымбалюка, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Суспільне. Рівне».

По словам Цымбалюка, для избежания финансового наказания при попытке обновить данные после указанного срока, гражданину необходимо иметь уважительную причину, например, негативное состояние здоровья.

Всем прочим, не откорректировавшим данные или игнорирующим повестки, придется оплатить административный штраф от 17 000 гривен. Также, протоколом, составленным в ТЦК/СП и направленным в суд, помимо штрафа предусматривается установление местонахождения нарушителя с задействованием полиции, которая сможет объявить недобросовестного гражданина в розыск.

Кроме того, уклоняющемуся от мобилизации могут арестовать имуществу, если штраф достиг размера в 160 000 гривен, но при одном условии — Кабмин внесет изменения в подзаконные акты, «чтобы систематизировать это».

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