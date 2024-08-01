Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль банка-регулятора (НБУ), объем выдачи наличных отечественными банками, только в течение первого полугодия, вырос на 12,6 процента, составив 1 342,9 млрд гривен.

По мнению аналитиков НБУ, подобная тенденция спровоцирована не только возобновлением экономической активности, продиктованной поднятием размера заработных плат и социальной помощи на фоне умеренных темпов инфляции или сохранением стабильной обстановки на внутреннем валютном рынке.

В частности, расширение объемов снятия гривны в кассах финансовых учреждений, спровоцировано стремлением граждан сформировать некоторый запас наличных средств, который, в условиях введения почасовых графиков обесточивания, останется доступным и оперативным платежным инструментом для совершения розничных финопераций.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ называли причины, которые приведут к ускорению темпа инфляции в ближайшие месяцы.