Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радіо Свобода», Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повышен уровень опасности из-за всплеска заболеваемости обезьяньей оспой, с низких до умеренных показателей.

В частности, принятие подобного решение было вызвано тем, что на территории Швеции зафиксировали первый случай заражения мутировавшим штаммом обезьяньей оспы Clade-1: диагноз подтвержден у человека, вернувшейся из Африки.

В ECDC предупредили — возрастание количества случаев с «завозом» данной болезни в страны Европы «очень вероятно», потому правительствам ЕС следует подготовиться к новым вспышкам из-за «тесных связей» с Африкой.

При этом, в соответствующих структурах Украины проинформировали — случаев заболеваемости оспой обезьян пока не наблюдается.

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