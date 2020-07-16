Эти объекты должны принадлежать нам – власть РФ провоцирует новый конфликт против Турции

Председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил о новых амбициях своего государства. В этот раз они коснулись религиозных объектов Турции. Гаврилов заявил, что турецкому лидеру Реджепу Эрдогану лучше добровольно отдать России некоторые религиозные ценности.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

В число объектов, которые власть РФ требует от Турции вошли храмы, паломнические центры, подворья и гостиницы. Представитель Госдумы заявил, что они строились русскими и должны быть признаны собственностью России.

Депутат уверен, что сейчас ситуация созрела для передачи как минимум семи храмов, которые когда-то находились в собственности РПЦ.

«Это относится не только к Стамбулу, речь идет и о многих других турецких городах, которые нравятся нашим паломникам и туристам. К примеру Анталия, город Мира в Ликии, где захоронен наш великий святой Николай Чудотворец», — сказал Гаврилов.

Напомним, как сообщалось ранее, конфликт Кремля и Грузии: власть РФ заявила о череде провокаций на границе.