Соперница Лукашенко на президентских выборах выступила против тесного сотрудничества с Россией

Кандидат в президенты Беларуси Анна Конопацкая заявила, что в случае своей победы на выборах будет вести страну по европейскому пути. А сотрудничество с Россией будет не таким тесным.

С таким заявлением Конопацкая выступила в эфире одного из белорусских телеканалов, передает «НБН«.

По словам кандидатки, если она станет новым президентом, то разорвет ряд договоров с соседней страной и выведет российских военных с Беларуси:

«Беларусь — это часть Европы, европейской цивилизации. Мы не должны метаться между Москвой и Брюсселем, а должны принимать участие в делах Европы как заинтересованная страна. Я за то, чтобы закрепить в нашей Конституции государственный нейтралитет. Я за то, чтобы отказаться от международных соглашений, которые не отвечают национальным интересам Беларуси».

Помимо этого, отметила Конопацкая, она выступает за денонсацию Договора о создании Союзной державы, за выход из Соглашения коллективной безопасности и за то, чтобы больше не позволять РФ размещать свои военные объекты на территории Беларуси:

«Мы должны вывести из нашей страны российских военных».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко хочет ввести новые правила для участия в выбрах президента.