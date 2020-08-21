Готов рискнуть здоровьем — президент Молдовы хочет испытать на себе российскую вакцину против коронавируса

Молдавский президент Игорь Додон, который сейчас пребывает с официальным визитом в Российской Федерации, изъявил желание испытать на себе вакцину против коронавируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «NewsMaker«.

Как заявил Додон, он не против стать «первым гражданином Молдовы», который испробует на себе вакцину от опасного вируса российского производства:

«Готов быть первым из Молдовы, кто протестирует на себе вакцину из России. Как только вы начнете использовать её на иностранцах, я готов приехать в России, чтобы вакцину вкололи мне».

Таким образом Додон намерен развеять скептицизм граждан Молдовы, которые не верят в эффективность российской вакцины:

«Готов рисковать своим здоровьем, дабы вакцина попала к нам, в Молдову, без задержек».

Напомним, ранее мы писали, что российскую вакцину от коронавируса будут испытывать на жителях ОРДО.