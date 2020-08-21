Готов рискнуть здоровьем — президент Молдовы хочет испытать на себе российскую вакцину против коронавируса

За рубежом
Христина Качоровська0
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Молдавский президент Игорь Додон, который сейчас пребывает с официальным визитом в Российской Федерации, изъявил желание испытать на себе вакцину против коронавируса.

Игорь Додон
Игорь Додон. Фото — sputnik.md

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «NewsMaker«.

Как заявил Додон, он не против стать «первым гражданином Молдовы», который испробует на себе вакцину от опасного вируса российского производства:

«Готов быть первым из Молдовы, кто протестирует на себе вакцину из России. Как только вы начнете использовать её на иностранцах, я готов приехать в России, чтобы вакцину вкололи мне».

Таким образом Додон намерен развеять скептицизм граждан Молдовы, которые не верят в эффективность российской вакцины:

«Готов рисковать своим здоровьем, дабы вакцина попала к нам, в Молдову, без задержек».

Напомним, ранее мы писали,  что российскую вакцину от коронавируса будут испытывать на жителях ОРДО.


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