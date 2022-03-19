Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор призывают создать новый международный трибунал для расследования военных преступлений российского диктатора Владимира Путина против Украины и тех, кто помогал ему спланировать полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на The Guardian и НВ.

Политики вместе с ведущими другими политиками, юристами и учеными присоединились к кампании, нацеленной на суд над главой Кремля наподобие Нюрнбергского процесса. Ее по состоянию на 19 марта уже поддержали около 800 тысяч людей со всего мира.

Как пишет газета, подписантами соответствующей петиции стали уже 140 человек, в частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, бывший прокурор Нюрнбергского трибунала Бен Ференц, экс-президент Европейского суда по правам человека Николс Братцу и другие.

По словам Брауна, через 80 лет после судебных процессов над нацистскими военными будет «жизненно важно обеспечить день расплаты Путина».

Думаю, что мы должны настаивать на своем требовании, чтобы Путина привлекли к суду, чтобы его соучастникам также угрожал суд. Терроризируют невинных людей, детей, матерей. Тела лежат на улице в Мариуполе, люди не получают медицинской помощи. Это международные преступления, и это преступления против человечества, но в данном случае это тоже преступление агрессии

— сказал он.

7 марта Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.

16 марта Международный суд ООН в Гааге принял решение о том, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины. Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия «не может принять это решение во внимание».