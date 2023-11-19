Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, в своем заявлении Кариньш отметил:

Если Латвия примет решение выдвинуть собственную кандидатуру на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш будет готов принять участие в соревновании.

В заявлении, в частности, отмечается, что Кариньш может предложить «внести вклад в Альянс собственным опытом руководства на посту главы правительства, четким пониманием российской угрозы, сильной позицией по Украине и доказанным опытом достижения международного консенсуса».

В заявлении отмечается:

Геополитически данная ситуация и характер вызовов, которые стоят перед НАТО, требуют динамичного, решительного и консенснуского лидерства.

Кроме того, в нем также отмечается, что под руководством Кариньша «Латвия последовательно выполняет и перевыполняет целевой показатель в два процента расходов на оборону».

Напомним, ранее мы уже писали о заявленгии Столтенберга относительно ситуации на фронте в Украине.