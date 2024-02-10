О том, что страны-члены НАТО обязаны подготовиться к весьма длительному периоду противостояния России, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, опубликованное в Die Welt.

По словам Столтенберга, вопреки тому, что НАТО не ищет войны с РФ, государствам-партнерам оборонного блока следует подготовиться к противостоянию, которое может затянуться на десятилетия. В частности, подобный прогноз генсека НАТО вызван тем, что в сценарии, предусматривающем победу кремлевского тирана Владимира Путина в Украине, не существует гарантии одного — российская агрессия остановится, и не распространится на прочие страны.

Генсек Альянса призвал союзников по оборонному блоку интенсифицировать изготовление оружия и увеличить объемы заказов у оборонных компаний ЕС, так как в государствах с рыночной экономикой, производителям боеприпасов и вооружения необходимы подписанные контракты для расширения производственных мощностей.

Столтенберг подчеркнул:

Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта.

Ранее мы писали о том, как Столтенберг высказывался о возможности нападения России на НАТО.