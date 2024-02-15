Псевдожурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент выступления главы Кремля на «Форуме будущих технологий». В один момент диктатор активно жестикулировал и засветил бирку с логотипом на подкладке пиджака, информирует «НБН».

В Сети обратили внимание на то, что для публичного мероприятия российский лидер выбрал костюм элитного итальянского бренда Brioni стоимостью минимум 600-700 000 рублей. В то же время президент-агрессор рассказывал гражданам о важности импортозамещения, пагубном влиянии Запада и желании Альянса захватить его страну.

Фото – twitter.com/prof_preobr

Фото – twitter.com/prof_preobr

Напомним, что ранее глава Кремля засветил часы за 25 000 долларов. Пропагандисты похвастались, что аксессуар для главы государства изготовили в России.