Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Голос Америки.

ВОЗ призывает обеспечить доступ в пострадавшие районы для оценки потребностей системы здравоохранения и предоставления жизненно важных медицинских услуг больным и раненым.

Бхатнагар сказал, что ВОЗ направляет помощь, которая необходима в Мариуполе, ближе к городу. Но он добавил, что очень важно, чтобы безопасный доступ был организован в кратчайшие сроки.

Нам нужно прекращение боевых действий по крайней мере на два дня, чтобы доставить жизненно важные предметы снабжения, а также оценить потребности области. Мы ожидаем худшего. Система здравоохранения разрушена и это влечет за собой всевозможные последствия. Есть раненые, которые нуждаются в помощи

— сказал он.

Бхатнагар отметил, что есть также люди с хроническими заболеваниями и другими потребностями в медицинской помощи, которые не имеют доступа к жизненно важным лекарствам. Он сказал, что результаты нового опроса ВОЗ, проведенного среди тысячи домохозяйств по всей Украине, показывают, какое разрушительное воздействие война оказывает на их доступ к медицинскому обслуживанию.

В двух из пяти домохозяйств по крайней мере один член семьи страдает хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и болезни сердца. Из них каждый третий испытывает трудности с доступом к медицинской помощи в связи со своими хроническими заболеваниями. Наш опрос также показывает, что война влияет на поведение людей, обращающихся за медицинской помощью: менее трети домохозяйств заявили, что смогли получить необходимые медицинскиеуслуги

— сообщил Бхану Бхатнагар.

Он также добавил, что 39% опрошенных утверждают, что ситуация с безопасностью мешает им обратиться за медицинской помощью, в то время как 27% говорят, что в их районе вообще не оказываются медицинские услуги.

Кроме этого, представители органов здравоохранения ООН говорят, что крайне важно, чтобы им был предоставлен немедленный доступ в Мариуполь и другие районы, наиболее пострадавшие от войны в Украине. Они утверждают, что имеют информацию о том, что почти все медицинские учреждения и больницы в таких районах, как Луганская область, либо повреждены, либо разрушены.

Напомним, ранее мы писали о том, что главными мишенями нападений российских оккупантов становятся медицинские учреждения, персонал и пациенты