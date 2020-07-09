Украина выходит из экономического кризиса — глава Минфина

Министр финансов Сергей Марченко считает, что есть все основания говорить о том, что Украина начала выходить из экономического кризиса, который образовался из-за пандемии коронавируса.

Таким мнением чиновник поделился в интервью «Сегодня«, передает «НБН«.

По его словам, что самым трудным периодом для экономики выдались апрель и май. Но уже сейчас удалось возобновить экономические процессы. В министерстве предполагают, что ВВП в стране упадет на 4,8%, даже несмотря на то, что МВФ прогнозирует падение на уровне 8,2%:

«Возобновляются экономики США, Европы. Возобновляются производства. Нам поступают заказы на металлургию, химпром, лекарства. А на продукты и зерно у нас и так всегда большой спрос был… Я отмечу, что в период пандемии он даже стали выше, чем обычно. Не сомневайтесь, у нас есть сили и возможности возобновить экономику и даже стать сильнее».

Но, констатирует Марченко, коронакризис сильно ударил по среднему и малому бизнесах:

«Но сейчас, согласно статистике, регистрация новых ФОПов уже такая, как и до пандемии. Участилось потребление электроэнергии, значит промышленное производство возобновляется. Думаю, мы смогли преодолеть самую критическую стадию кризиса. Теперь мы восстанавливаемся».

Напомним, ранее мы писали, что Украина прошла кризисный этап в экономике.