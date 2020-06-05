Украина прошла кризисный этап в экономике — глава Минфина

Экономика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сергей Марченко считает, что уже в этом месяце в украинский бюджет поступит больше средств. Более того министр надеется, что несмотря на коронавирусный кризис, Украина сможет выполнить запланированный бюджет.

Сергей Марченко
Сергей Марченко. Фото — liga.net

Таким мнением министр финансов поделился в эфире одного из телеканалов, пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«На данный момент у нас есть все основания считать, что мы переступили через этот трудный кризисный этап в экономике… Надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем наполнить бюджет. Также есть основания сказать, что в этом году мы выполним запланированный Госбюджет. Мы можем до конца года увеличить динамику экономики».

Напомним, ранее мы писали, что украинцев пугают экономические последствия карантина.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Цены на продукты: Госстат рассказал о темпах инфляции за 4 месяца

Игорь Кнышевский

Глава МИД заявил о неформальной отмене Польшей «зеленого коридора» на границе

Игорь Кнышевский

Нацбанк пожаловался в СБУ и НАБУ на подозрительные операции банков

Елена Азамаева

Добавить комментарий