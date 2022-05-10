Власти Японии сделали заявление о введении нового пакета экономических ограничений в отношении государства-агрессора Российской Федерации.

В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на Reuters, новые экономические ограничения коснулись премьер-министра РФ Михаила Мишустина и компании оборонного сектора.

В данном случае речь идет о запрете экспорта некоторых видов товаров группам, попавшим под санкции. Кроме того, были заморожены активы целого ряда российских чиновников и представителей так называемых Луганской и Донецкой «народных республик».

Помимо Михаила Мишустина в санкционный перечень попали еще порядка ста тридцати человек. В частности, речь идет о заместителе секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, а также родственниках близкого к президенту РФ бизнесмена Тимченко Геннадия.

Еще под новые экономические ограничения, которые в отношении РФ ввела Япония, попали 70 компаний РФ. В частности, это концерн «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «Эталон» (Всероссийский научно-исследовательский институт).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление, которое касается возможной инфляции в Украине.