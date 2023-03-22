Генсек Организации Североатлантического договора сообщил, что страны оборонного блока на протяжении прошлого года с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт НАТО.

По словам Столтенберга, государства-члены Альянса оказали Украине беспрецедентную поддержку. Самым большим донором стали Соединенные Штаты Америки, больше половины совокупной помощи оборонного блока предоставили Киеву Канада и европейские страны.

Напомним, власти трех стран Евросоюза призвали снизить стоимость российского «черного золота».