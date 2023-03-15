О том, что в ближайшее время, стоимость российской нефти может просесть до 51,45 доллара/один баррель, но только если соответствующее решение будет принято, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Bloomberg.

Как утверждают в вышеуказанных странах, предварительно введенные меры не слишком жестки, так как такая текущая стоимость нефти лишь на 5 процентов ниже рыночной цены прочего аналогичного сырья их других стран. Теперь, если в эту среду, представители 27 стран-членов Европейского Союза вынесут однозначное решение касательно пересмотра раннего «потолка цен» на российскую нефть, введенного G7 и ЕС в конце 2022-го года, страна-агрессор станет получать меньше прибыли от продажи собственных ресурсов.

Впрочем, пока только три государства настаивают на более жестком подходе к санкциям против России. При этом, аналогичные требования о серьезном урезании лимита цен, на переговорах, проведенных в прошлом году, остались без ожидаемого внимания, так как Белый Дом хотел, чтобы порог установили на уровне в 60 долларов/один баррель, позволяющем российской нефти и далее «наполнять» мировые рынки. Теперь же чаша весов может склониться на сторону Польши, Литвы и Эстонии, и Россия потеряет от падения цен не менее 650 миллионов долларов/ежемесячно.

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