О том, что согласно прогнозированию экспертов, стоимость неэкзотических овощей может взлететь еще на 5-10 процентов, а также когда ожидать снижения цен, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического интернет-ресурса «Институт аграрной экономики».

В частности, как огурцы, так и помидоры, продолжат расти в цене, поскольку фиксируются высокие затраты на выращивание и хранение тепличных разновидностей данных овощей, и, такая тенденция существенно увеличивает себестоимость этой агропродукции.

Отметим, что текущая стоимость томатов и огурцов на полках различных сетевых магазинов в Украине сейчас составляет:

в «Auchan» за огурцы гладкие или короткоплодные попросят от 99 гривен/килограмм и 114 гривен/килограмм соответственно, а за томаты красные, розовые и «сливки» — 76,9 гривны/килограмм, 154,9 гривны/килограмм и 139 гривен/килограмм соответственно;

в «Megamarket» за огурцы гладкие, колючие и сорта «Эстафета» нужно будет заплатить 149,9 гривны/килограмм, 99,9 гривны/килограмм и 219,9 гривны/килограмм соответственно;

в «Metro» за огурцы гладкие и сорта «Эстафета» необходимо будет «раскошелиться» по 89,9 гривны/килограмм и 149,9 гривны/килограмм соответственно, за помидоры розовые — 154,96 гривны/килограмм, а за «сливку» — 124,7 гривны/килограмм.

По мнению экспертов, спад стоимости вышеуказанных овощей может произойти лишь с наступлением летнего сезона.

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