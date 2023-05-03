О том, как по состоянию на утро 3-го мая, в магазинах нашей страны скорректировали стоимость сахара, подсолнечного масла, хлеба и яиц, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

В этом месяце, если провести сравнение с усредненными ценами в апреле, несколько упала стоимость сахарного песка — с 33,73 гривны/килограмм до 33,27 гривны/килограмм. Следует отметить, что максимальная цена в 2023-м году составляла 33,88 гривны/килограмм, и наблюдалась в марте текущего года.

Кроме того, в течение минувшего месяца, на полках супермаркетов незначительно удешевели яйца: стоимость десятка «Ясенсвіта» уменьшилась с 74,12 гривны до 68,78 гривны, но лоток «Квочки» в цене не «просел» — 70,60 гривны/десяток в среднем, практически во всех торговых сетях.

Несущественно, на протяжении прошлого месяца, подросла средняя стоимость подсолнечного масла: «Олейна» подорожала с 59,51 гривны до 59,76 гривны/0,85литра, а «Щедрий Дар» — с 65,24 гривны до 65,6 гривны/0,85 литра.

К слову, за месяц, практически без каких-либо «подвижек» сохранились цены на белый хлеб: целый батон стоит 31,99 гривны/0,65 килограмма, а нарезной подешевел на 0,03 гривны — до 35,93 гривны/0,6 килограмма.

Ранее мы писали, что на внутреннем рынке Украины ожидаются небольшие изменения цен на различные виды автотоплива.