О том, что подобным «призывникам» гарантируется выплата их пенсий даже в этой ситуации, пишет «НБН», ссылаясь на часть 3-ю статьи 2-й ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», опубликованного на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, данным документом предусматривается, что пенсионерам из категории пожилых военнослужащих и лицам, получающим возрастную пенсию, при призыве их в армию в рамках мобилизации или при принятии на военную службу по контракту, включая возможность заключения нового контракта на прохождение военной службы, в ВСУ и аналогичные подразделения/структуры/формирования, соответствующие законам Украины, во всем время действия особого периода/до дня фактического увольнения, выплата пенсионных пособий должна продолжаться одновременно с начислением денежного довольствия.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показали, какой процент граждан вынужден существовать на 3 000 гривен.