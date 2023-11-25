Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер», президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен написала, что Украинское государство использует эти средства для восстановления портовой инфраструктуры, которая пострадала в результате ударов РФ.

Дословно из заявления:

Несмотря на военные действия, Украинское государство продолжает кормить весь мир. Вы можете рассчитывать на ЕС в этих усилиях. Мы продолжаем совершенствовать наши «линии солидарности» и предоставим Украине 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры.

Напомним, ранее Боррель пояснил, как Европейский Союз сможет поставить Украине ранее обещанные один миллион снарядов.