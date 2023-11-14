О том, что производителям военной продукции в странах-членах Евросоюза необходимо пересмотреть собственные экспортные приоритеты, ради экстренного оказания Украине помощи с боеприпасами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, прозвучавшее сегодня перед встречей главами европейским оборонных ведомства в Брюсселе, и опубликованное в «Радио Свобода».

По словам Борреля, не менее 40 процентов военной продукции из Евросоюза вывозится в третьи страны. Таким образом, можно понять, что никакого дефицита производственных мощностей в ЕС попросту не существует, а проблема лишь в том, что европейский ВПК (военно-промышленный комплекс) предпочитает отправлять подобные «товары» на другие рынки.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности подчеркнул:

Поэтому, возможно, нам нужно попробовать перевести это производство на приоритетное — для Украины.

Ранее мы писали о том, что как Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос поставок Евросоюзом миллиона боеприпасов Украине.