О том, положена ли родственникам пенсионеров-переселенцев выплата социальной помощи, предназначенной на организацию похорон, если пожилой гражданин умер за пределами Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ПФУ.

В частности, если пенсионер пребывал до своей смерти на территории Польши, получить за него пособие на похороны возможно, обратившись в надлежащее учреждение соцстрахования этого государства, в соответствии с «Соглашением между Украиной и Польшей относительно соцобеспечения».

Следует отметить, что размер похоронного пособия на пожилого гражданина связан с нормами законодательства, согласно которому ранее назначалась возрастная выплата: например, если особе предоставляли пособие, назначенное по ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», то соцпомощь выплачивается в сумме 3-месячной пенсии, но не менее 5-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 023 гривны), то есть 15 115 гривен.

Ранее мы писали о том, кого из пожилых украинцев не затронет мартовская индексация пенсий.