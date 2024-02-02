О том, что после осуществления запланированной индексации в марте, больше всего подрастут пенсионные выплаты у тех граждан, сейчас получающих около 8 000 гривен (плюс около 1 000 гривен), но есть категории населения, которые останутся без каких-либо доплат, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», доступный для изучения на официальной странице Верховной Рады Украины.

В первую очередь, весенняя индексация не затронет тех пенсионеров, кто вышел на «заслуженный отдых» недавно, в частности, — на протяжении последних трех лет. Кроме того, пожилые украинцы, которым начисляют высокий размер соцпособий тоже не ощутят их роста, например, — экс-судьи с пенсиями не менее 100 000 гривен.

Следует отметить, что обновленной формулой индексации пенсий, будет учитываться не только усредненный уровень инфляции (приблизительно, — 13 процентов), но и сумма зарплаты, с которой отчислялись страховые взносы.

Ранее мы писали о том, что правозащитники называли причины приостановки начисления пенсионных выплат гражданам.