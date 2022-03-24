Во время выступления в онлайн-формате на саммите североатлантического Альянса, Зеленский назвал ряд стран, которые могут стать следующими жертвами вооруженной агрессии Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы Украины.

По словам украинского президента, после того, как Путин развязал войну на территории нашего государства, он не остановится и будет планировать захват Польши и балтийских стран.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что Альянс осознает преступные намерения Москвы в отношении восточных членов НАТО. Гарант Конституции Украины напомнил, что для его народа не сработал Будапештский меморандум, поэтому сейчас стоит вопрос сработает ли пятая статья Организации Североатлантического договора.

Ранее Зеленский ответил на вопрос готов ли он встретиться с Владимиром Путиным после месяца войны с российскими захватчиками. Украинский президент рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры с главой Российской Федерации.