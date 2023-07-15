О том, что обсуждал украинский лидер с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который прибыл сегодня, 15-го июля, в столицу Украины с предварительно неоглашенным визитом, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-аккаунте Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня нашу страну посетил президент Республики Корея Юн Сок Ёль со своей супругой Ким Кон Хи, и во время этого визита, поднимались темы, затрагивающие нормальную и безопасную жизнь людей, включая международный порядок, основанный на определенных стандартах. В частности, коснулись вопросов по:

возвращению принудительно депортированных взрослых и несовершеннолетних украинцев;

исполнению украинской формулы мира;

подготовке к «Глобальному саммиту мира»;

энергетической и продовольственной безопасности;

экономическому сотрудничеству.

Ранее мы писали о том, что Зеленский спрогнозировал, когда Украина одержит победу в войне с Российской Федерацией.