Во время пресс-конференции по результатам саммита Организации Североатлантического договора в Вильнюсе, украинский лидер спрогнозировал сроки завершения боевых действий в стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам главы государства, он верит в победу Украины. Президент считает, что наша страна одолеет российских оккупантов к следующему саммиту НАТО, который состоится в столице США в середине следующего года.

Зеленский не сомневается, что с победой Украины в войне против Российской Федерации точно придет членство в военно-политическом блоке. Гарант добавил, что справедливо будет достичь интеграции в Альянс, поскольку наша страна борется за безопасное будущее для себя.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, о каких амбициях могут забыть россияне после итогов саммита НАТО в Вильнюсе.